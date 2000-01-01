Компания «ПЛМ Урал» -
официальный партнер компании «ТЕСИС»
по продукту FlowVision
✓ 30 лет на рынке внедрения программного обеспечения в части CAD/CAM/CAE/PLM систем
✓ Наша команда технических экспертов обладает глубокими физико-математическими знаниями и пониманием принципов моделирования, что позволяет поддерживать клиентов на всех этапах внедрения
✓ Наша компания оказывает инжиниринговые услуги по разработке методик решения задач, а также проводит работы по численному моделированию в формате аутсорсинга
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