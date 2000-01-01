✓ 30 лет на рынке внедрения программного обеспечения в части CAD/CAM/CAE/PLM систем



✓ Наша команда технических экспертов обладает глубокими физико-математическими знаниями и пониманием принципов моделирования, что позволяет поддерживать клиентов на всех этапах внедрения



✓ Наша компания оказывает инжиниринговые услуги по разработке методик решения задач, а также проводит работы по численному моделированию в формате аутсорсинга