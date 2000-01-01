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FLOWVISION

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FlowVision
Получите быстрый и точный инструмент для инженерного анализа при проектировании сложных изделий
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Российский CFD-комплекс FlowVision
Программный комплекс для конструкторов, инженеров и технологов
  • Российский программный комплекс
    FlowVision включен в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России и участвует в программах субсидирования программного обеспечения
  • Экономия средств и времени
    Компьютерные расчеты во FlowVision заменяют дорогостоящие натурные испытания и снижают стоимость разработки
  • Сокращение циклов разработки
    Высокая точность расчета и быстрый результат позволяет сократить время разработки
  • Удобный интерфейс
    Регулярное обновление функционала и улучшение интерфейса на основе обратной связи от пользователей
  • Интеграция с другим ПО
    Решение мультидисциплинарных задач через интеграцию с другими программами
  • Разработка ПО ведется с учетом реальных задач
    Плюс возможность доработки программы под конкретные задачи пользователя
Особенности FlowVision
  • Автоматическое построение сетки высокого качества и работа с геометрическими моделями любой сложности
  • Быстрые, точные и робастные модели
  • Расчет взаимодействия жидкости и конструкций (FSI), многофазных потоков, волн, несмешивающихся жидкостей, расплавов, барботажных колон
  • Инструменты для расчета химических реакций и горения
  • Моделирование подвижных тел со сложным законом движения
  • Визуализация экстремально больших суперкомпьютерных задач в процессе моделирования
  • Удобный русскоязычный интерфейс, документация и техническая поддержка
  • Встроенные возможности гибридного распараллеливания вычислений
  • Редактор формул для создания специальной логики работы граничных условий, доработки физической модели, создания пользовательских переменных для постпроцессинга
Испытайте возможности FlowVision для решения Ваших задач
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Отправляя свои данные, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Гарантия решения задач с необходимой точностью
Разработчики регулярно выпускают обновление для улучшения пользовательского интерфейса и ускорения работы FlowVision. При разработке используют обратную связь от пользователей.
Интеграция FlowVision с другим программным обеспечением
Все модули FlowVision работают под Linux/Windows 64bit
Междисциплинарные задачи (FSI)
Совместное решение с CAE Fidesys, APM WinMachine, Abaqus, ANSYS, Nastran
Задачи акустики
Совместное решение с LMS
Задачи многокритериальной оптимизации
Совместное решение с IOSO, pSeven и другими оптимизаторами за счет специального интерфейса
Собственные задачи предприятия
Решение за счет дополнения специальными или собственными модулями
Цена программного комплекса FlowVision
Узнайте стоимость модулей FlowVision для решения Ваших задач
Отправляя свои данные, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Подробнее о лицензировании FlowVision
  • Тип лицензий
    • Индустриальная - для промышленных предприятий
    • Университетская - для учебных заведений для использования в научной деятельности
    • Учебный класс - для учебных заведений для использования в учебной деятельности
    Тип
  • Срок лицензий
    • Годовая лицензия - техническая поддержка включена
    • Бессрочная лицензии - техническая поддержка включена для первого года
    Срок
  • Кастомизация лицензий
    Лицензия является плавающей и может быть настроена под задачи пользователей в части:
    • наличия отдельных физико-математических модулей
    • Количества рабочих мест для пользователей
    • Количества используемых ядер для параллельных расчетов
    Модуль
  • Техническая поддержка
    • Регулярное обновление версий ПО
    • Ответы на вопросы заказчика специалистами по электронной почте
    • Типовой срок действия технической поддержки - 1 год
    Поддержка
Отрасли применения FlowVision
  • Авиация и аэрокосмическая промышленность
    Аэродинамические характеристики, местная аэродинамика, сложная механизация, обледенение
    ✈️
  • Турбомашиностроение
    Характеристики компрессоров, ветряков, турбин и других роторных машин
    ⚙️
  • Судостроение
    Остойчивость, мореходность, ходкость, управляемость, управляемость судов, гребные винты
    🚢
  • Ракетостроение и ОПК
    Сверхзвуковые и гиперзвуковые объекты, баллистика, сложная механизация
    🚀
  • Автомобилестроение
    Внешняя аэродинамика, подача и горение топлива, смазывание узлов, вентиляция, аквапланирование
    🚗
  • Другие задачи
    Электроника, биомеханика, строительство, энергетика, химическая промышленность, медицина
    💻
Вебинар
FlowVision: возможности на примере расчетов. Сравнение с ANSYS Fluent
ПОДРОБНЕЕ
Курсы обучения FlowVision
  • Базовый курс. Вычислительная гидрогазодинамика во FlowVision

  • Специализированный курс. Моделирование течения в турбомашинах во FLowVision
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Компания «ПЛМ Урал» -
официальный партнер компании «ТЕСИС»
по продукту FlowVision
30 лет на рынке внедрения программного обеспечения в части CAD/CAM/CAE/PLM систем

Наша команда технических экспертов обладает глубокими физико-математическими знаниями и пониманием принципов моделирования, что позволяет поддерживать клиентов на всех этапах внедрения

Наша компания оказывает инжиниринговые услуги по разработке методик решения задач, а также проводит работы по численному моделированию в формате аутсорсинга
НОВОСТИ ПЛМ УРАЛ
Наши контакты
620131, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 16Б
8 800 500 1993 | info@plm-ural.ru

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